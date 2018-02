Alleen wonder helpt Go Ahead nog aan play-offs na verlies tegen Emmen

Zonder zelfvertrouwen

In de 79ste minuut leidde geklungel van de verdedigers Rick Ketting en Robin Buwalda nog een grote kans van Emmen in, maar Anco Jansen trof Stevens op zijn pad. Datzelfde gold voor Emmen-aanvaller Cas Peters, die in de blessuretijd nog in scoringspositie kwam. Go Ahead kon in de slotfase in elk geval geen vuist meer maken en droop andermaal gedesillusioneerd af.