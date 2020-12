Alleskunner Džepar leeft voor meer dan voetbal alleen: ‘GA Eagles had nooit een plan met mij‘

Mexicaanse burrito’s glijden lachend door zijn vingers. Zijn gitaar is een stukje ontspanning in een bewogen voetbalwereld. Hoewel Orhan Džepar zijn thuis heeft gevonden in Brabant, is er na veertig wedstrijden bij Helmond Sport opnieuw die gewraakte reservebank. De plek die het gewezen talent van Go Ahead Eagles ook in Deventer net iets te vaak van dichtbij meemaakte. ,,Ik ben een allrounder, voor een trainer fijn, voor mij nadelig. Misschien is dat wel mijn probleem.’’