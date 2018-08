Allrounder Agbaljan krijgt amateurcontract bij GA Eagles

Hettinga maakt seizoensde­buut voor koploper GA Eagles

30 augustus Dennis Hettinga is het enige nieuwe gezicht in de basisformatie van Go Ahead Eagles, dat vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) in de Keuken Kampioen Divisie de ongeslagen status verdedigt in Maastricht. De Deventenaar vervangt de geschorste Julian Lelieveld.