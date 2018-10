Almere City FC-GA Eagles 0-1 in strijd om koppositie

Bij de Deventer ploeg ontbreekt Thomas Verheydt met een polsblessure. De spits wordt vervangen door Paco van Moorsel, die vorige week tegen Roda JC als aanvallende middenvelder nog twee keer trefzeker was. Verder heeft trainer John Stegeman geen verassingen in petto in het uitverkochte Yanmar Stadion, waar de twee koplopers tegenover elkaar staan. Maar ook de twee meest aanvallende ploegen van de eerste divisie. Waar GA Eagles met 151 pogingen - na Jong Ajax (153) - de meeste schoten loste van alle clubs, richtte Almere City de meeste ballen (63) binnen de palen. GA Eagles slaagde daar 57 keer in.

Niet gek dus dat GA Eagles en Almere City de meest doeltreffende teams zijn in de eerste divisie. Waar Stegeman zijn ploeg al 22 keer zag scoren, was Almere City twintig keer trefzeker. Eerder dit seizoen troffen beide ploegen elkaar in de voorbereiding. Opeen bijveld in Almere eindigde het treffen in 2-2.