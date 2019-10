Almere City ijzersterk in eigen huis, behalve tegen GA Eagles

Jong Go Ahead Eagles overtui­gend langs De Graafschap

7 oktober Dankzij een overtuigende 4-1 overwinning in het inhaalduel met Jong De Graafschap, heeft Jong Go Ahead Eagles zich maandagavond gehandhaafd aan de gedeelde kop van de reservecompetitie A. Het was de derde zege in zes wedstrijden voor de Deventer beloften.