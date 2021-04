Almere City: vrijwel altijd een fijne tegenstander voor GA Eagles

Almere City is een van de topformaties dit seizoen in de eerste divisie en doet nog nadrukkelijk mee in de strijd om de tweede plaats. Een positie waarvoor GA Eagles na de nederlaag bij De Graafschap lijkt afgehaakt.

Toch zijn de Deventenaren favoriet in eigen huis. Het is de dertiende ontmoeting sinds de entree in het betaalde voetbal van de Almeerder club in 2005. Go Ahead Eagles verloor alleen de allereerste wedstrijd tegen – toen nog – FC Omniworld - met 1-4 in Deventer. Go Ahead bleef sindsdien elf wedstrijden zonder nederlaag: zeven zeges, vier keer gelijkspel. GA Eagles scoorde in eigen stadion in totaal al 22 keer tegen Almere City.