Almere City: vrijwel altijd een fijne tegenstander voor Go Ahead Eagles

HistorieGo Ahead Eagles zal met genoegen uitkijken naar de thuisbeurt tegen Almere City FC, op het traditionele voetbaltijdstip: zaterdagavond om 20.00 uur. De Deventer ploeg scoort in eigen huis immers altijd tegen de Flevolanders, die pas één keer een duel in De Adelaarshorst wonnen.

Almere City is een van de topformaties dit seizoen in de eerste divisie en doet nog nadrukkelijk mee in de strijd om de tweede plaats. Een positie waarvoor GA Eagles na de nederlaag bij De Graafschap lijkt afgehaakt.

Toch zijn de Deventenaren favoriet in eigen huis.

Het is de dertiende ontmoeting sinds de entree in het betaalde voetbal van de Almeerder club in 2005. Go Ahead Eagles verloor alleen de allereerste wedstrijd tegen – toen nog – FC Omniworld - met 1-4 in Deventer. Go Ahead bleef sindsdien elf wedstrijden zonder nederlaag: zeven zeges, vier keer een gelijkspel. GA Eagles scoorde in eigen stadion in totaal al 22 keer tegen Almere City.

Uitkracht

Opvallend genoeg hebben de Deventenaren ook in Flevoland weinig moeite met Almere City. Eerder dit seizoen verloor GA Eagles weliswaar met 3-0, het was pas de derde nederlaag in de geschiedenis. Acht keer was er een Deventer zege.

GA Eagles verloor begin februari voor het laatst een wedstrijd in eigen stadion. Dat was tegen FC Volendam. Het belooft derhalve een interessant duel te worden, want Almere City heeft zich herpakt in de promotierace en verloor slechts een keer in de laatste zeven duels.

Verleden

Bij Almere City staat Thomas Verheydt in de punt van de aanval. De oud-spits van GA Eagles scoorde dit seizoen al 19 keer en kan in Deventer het clubrecord van Vincent Janssen breken. Verheydt is een van de veertien spelers die voor beide clubs speelden.

De veertien spelers die actief waren voor GA Eagles en Almere City: Cendrino Misidjan, Dennis Hollart, Dylan Nieuwenhuijs, Jamal Dibi, Jeffrey Rijsdijk, Joey van den Berg, Karim Fachtali, Kevin Brands, Leon de Kogel, Sander Duits, Sjoerd Ars, Soufyan Ahannach, Sven Nieuwpoort, Thomas Verheydt.