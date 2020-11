Almere City wast onmachtig GA Eagles stevig de oren

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles leek na twee overwinningen weer stevig verankerd in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. Tot zaterdag. Het getergde Almere City deelde in de stromende regen een stevige tik uit aan een zwak GA Eagles, dat in Flevoland werd verslagen met de eigen wapens. Tot drie keer toe was het bij een hoekschop chaos in de Deventer defensie: 3-0.

Na zijn interlandverplichtingen met Jong Turkije keerde Erkan Eyibil bij Go Ahead Eagles terug in de basisformatie. Eyibil miste de gewonnen duels tegen Telstar (2-1) en FC Den Bosch (3-0). Zijn terugkeer ging ten koste van Zakaria Eddahchouri. Op de rechtsbackpositie was plek ingeruimd voor Boyd Lucassen. Verder deed trainer Kees van Wonderen geen concessies aan zijn startende elf.

Vloek of zegen

Bij tegenstander Almere liet oud-Eagles spits Thomas Verheydt zijn gezicht weer zien in de basis, nadat hij het midweekse treffen met Cambuur vanwege een blessure oversloeg. Vanaf de bank zag hij wel de enorme zeperd (7-2 verlies) waar Almere in Friesland tegenaan liep. Een vloek of een zegen zo’n grote verliespartij van de tegenstander? Van Wonderen voorafgaand aan het duel: ,,Ik zou het echt niet weten, eerlijk gezegd.’’

Op een steeds gladder wordend veld in een verregend Yanmar Stadion bleek het eerste meer het geval dan het laatste. Al vond GA Eagles het in de eerste 45 minuten redelijk best dat Almere veel de bal had – en aanvankelijk weinig afdwong. Tim Receveur mocht een keertje uithalen (over) en Ryan Koolwijk vond de vuisten van keeper Jay Gorter op zijn pad bij een vrije trap. Dat was het lange tijd wel zo’n beetje.

Geen spektakel

Niet dat GA Eagles zelf veel te vertellen had. Daarvoor was het spel te traag en de opbouw van achteruit te slordig. Sam Hendriks schoot de bal een keertje over, maar verder nee, van Deventer kant was er eigenlijk totaal geen sprake van spektakel. De 1-0 van Almere City in de 40ste minuut was meer dan terecht. Verheydt speelde daar nog een rol in, want hij verlengde met het hoofd een hoekschop van Koolwijk tot bij Frederik Helstrup. De Deen werkte de bal van dichtbij achter Gorter.

Inhaalrace

Weer een inhaalrace dus voor GA Eagles, die de ploeg anderhalve week geleden ook al nodig had tegen Telstar. Dankzij twee goals van Jacob Mulenga liep het in Velsen nog goed af voor de ploeg van Van Wonderen. De spits mocht zich in Almere al onder het uur ontdoen van het trainingsjack, om samen met Frank Ross het onzichtbare duo Eyibil/Antoine Rabillard af te lossen.

Het resulteerde in elk geval in een agressiever GA Eagles. Eigenlijk werd het spelbeeld gespiegeld: nu hadden de Deventenaren de bal en plooide Almere flink terug. Juist op het moment dat het leek alsof de gelijkmaker er inderdaad zat aan te komen, ging het bij een hoekschop weer mis voor GA Eagles. Opnieuw bleef de bal vlak voor de doelmond hangen, met deze keer Oussama Bouyaghlafen die het beslissende zetje gaf voor de 2-0.

Slordig

Die klap kwam de ploeg van Van Wonderen in de laatste twintig minuten niet meer te boven. Het werd zelfs nog erger: een nieuwe hoekschop voor Almere City leverde wederom een doelpunt op, van invaller Xian Emmers. De 3-0 deed misschien niet helemaal recht aan de veldverhouding over 90 minuten, op de winst voor de thuisploeg was niets af te dingen. GA Eagles kwam simpelweg tot veel te weinig uitgespeelde kansen, was veel te slordig en straalde weinig daadkracht uit.

Go Ahead Eagles zakt door de nederlaag - de vierde van het seizoen - naar de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Telstar - dat donderdag FC Dordrecht versloeg - wipte over de Deventenaren heen.

Almere City FC – Go Ahead Eagles 3-0 (1-0). 40. Frederik Helstrup 1-0, 68. Oussama Bouyaghlafen 2-0, 76. Xian Emmers 3-0. Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Gele kaart: Kuipers (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers (83. Van Hoeven), Idzes, Corboz; Eyibil (58. Ross), Hendriks, Rabillard (58. Mulenga).

