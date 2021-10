Almere was in 2019 voor GA Eagles de eerste stop op weg naar kwartfinale

Publiek én Harly na vogelgriep weer terug in Deventer Adelaars­horst: ‘Speciale avond’

16 oktober Een bijzondere avond zaterdag in De Adelaarshorst. Go Ahead Eagles speelt voor het eerst in 587 dagen tijd weer thuis in een uitverkocht stadion. Ook voor Harly, de vliegende, levende clubmascotte is het een speciale avond. Voor het eerst sinds sinds de uitbraak van de vogelgriep mag de zeearend tegen Heracles Almelo weer rondvliegen. Voor nieuwe valkenier Arjan Heetebrij is het zelfs zijn debuut voor een vol huis. ,,Ja, ik voel wel wat wedstrijdspanning."