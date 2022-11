Als je niet schiet, kan je ook niet scoren: die Cruijffiaanse wijsheid geldt óók voor GA Eagles

Wordt FC Twente na 1978 opnieuw slachtof­fer in record­reeks van GA Eagles?

Acht keer op rij ongeslagen in de eredivisie: dat overkwam Go Ahead Eagles voor het laatst in de periode september-november 1978. In die fraaie reeks was FC Twente, de tegenstander van zondag in de Grolsch Veste (aftrap 14.30 uur), een van de slachtoffers. Onder trainer Joop Brand won de club uit Deventer op 21 oktober met 1-2 in Enschede.

6 november