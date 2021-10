Ambassadeurszoon Bourhane zoekt op weg naar Afrika Cup het geluk bij GA Eagles: ‘Tegenslag is niet nieuw voor mij’

Vaderschap brengt Van der Venne op pad van volwassen­heid: ‘Voetbal was belangrijk, maar gezin staat op één’

1 oktober Richard van der Venne staat aan de vooravond van een van zijn mooiste wedstrijden van het seizoen. Het weerzien met Go Ahead Eagles is er een van weemoed en warmte voor de voetballer van RKC Waalwijk, die in mei voor de tweede keer vader werd. Over een stabieler bestaan, volwassenheid en de gewraakte play-offs van een ‘getatoeëerde gorilla’.