Ambitieuze aanvaller Ngombo wil scoren en promoveren met GA Eagles

Het is de start van de tweede helft zaterdagavond tegen TOP Oss als GA Eagles een andere spits in het team opstelt. De ploeg van trainer Jack de Gier gaat direct beter voetballen, heeft een aanspeelpunt en een sluwe handenbinder in de voorste linie én wint met 1-2. Maecky Fred Ngombo is terug op de Nederlandse velden. En met duidelijke ambities: scoren én promoveren.

Hij leunt tegen de betegelde muur in de catacomben van het voetbalstadion van TOP Oss. Uithijgend na één helft voetballen voor zijn nieuwe broodheer GA Eagles. 'Stel je vragen maar in het Nederlands, hoor', geeft hij de journalist nog mee, maar na de eerste vraag verzoekt Ngombo toch of het gesprek verder in het Engels kan. Hij vertelt moeiteloos zijn verhaal en zijn ambities.

Ascoli

Eind augustus verloste de Deventer profclub de Belgische voetballer van Senegalese afkomst uit zijn spreekwoordelijke lijden, want de 24-jarige aanvaller kwijnde op de reservebank bij het Italiaanse Ascoli in de Serie B. Ngombo kwam niet verder dan één wedstrijd bij de Italianen en wist niet te scoren. Zijn laatste wedstrijd dateert alweer van april dit jaar.

Toch ging GA Eagles overstag, hopend dat de spits ooit weer zijn niveau haalt dat hij in voorgaande jaren bij onder meer Roda JC in Kerkrade liet zien, al was de lange aanvaller ook toen niet bijzonder trefzeker. Maar dat Ngombo kwaliteiten heeft, werd zaterdagavond in Oss wel snel duidelijk. GA Eagles speelde een verschrikkelijke eerste helft, waarbij TOP Oss het spel maakte en veel te weinig druk van de Deventenaren had te verduren.

Balvast

Tot het begin van de tweede helft, toen De Gier zich genoodzaakt zag om zijn formatie aan te passen. De Franse spits Rabillard moest het veld ruimen, Ngombo nam zijn plek is. En direct begon het te lopen bij de Deventenaren. Ngombo sleurde, was aanspeelbaar, hield de bal vast wanneer het moest, maar maakte ook acties bij de vleet. GA Eagles won met 1-2.

Volledig scherm Ngombo op de training van GA Eagles met teamgenoot Gino Bosz. © Wout van Zoeren

Na de wedstrijd pufte Ngombo uit. Hij was moe, zelfs een halve wedstrijd is op dit moment al veel voor de fysiek sterke aanvaller. ,,Ik ben nog niet helemaal topfit", gaf hij toe. ,,Daar heb ik nog wel een paar weken voor nodig. Het is al lang geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld en ik keek er erg naar uit.”

Kritisch

Hij zat zich te verbijten op de reservebank in de eerste helft. ,,TOP Oss was op dat moment beter, we konden er als team weinig tegenin brengen. Ik was blij dat de trainer me inzette. Hij weet wat ik kan, ik weet wat ik moet doen. Natuurlijk, het ging al best aardig, maar ik heb niet gescoord hè”, was hij kritisch op zichzelf. ,,En dat moet wel gaan gebeuren. Nu ben ik vooral blij dat we hebben gewonnen en dat ik eindelijk weer eens een wedstrijd heb gespeeld. Daar was ik wel aan toe. Al hebben de mensen nog niet de echte Ngombo gezien. Die zien ze pas als ik helemaal fit ben.”