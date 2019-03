Andrade schiet Go Ahead naar benauwde, maar kostbare zege in Volendam

Go Ahead Eagles heeft met de hakken over de sloot drie punten overgehouden aan het uitduel met FC Volendam. De Deventer ploeg speelde een ijzersterke eerste helft, maar liet de palingvissers vrijdagavond na de rust terugkomen in de wedstrijd. Het doelpunt van Bruno Andrade, na een half uur, bleek echter beslissend: 0-1.

Door de nipte zege sloeg Go Ahead opnieuw een slag in de top van de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC en MVV lieten punten liggen en Sparta kwam niet verder dan 0-0 bij FC Eindhoven. Daardoor klom Go Ahead naar de tweede plaats van de eerste divisie.

De Deventenaren hadden al sinds oktober 2009 niet meer gewonnen in Volendam, maar in de openingsfase had het er alle schijn van dat de negatieve reeks van vijf duels zonder zege doorbroken zou worden. De ploeg van trainer John Stegeman startte scherp en creëerde in de eerste twintig minuten liefst vijf goede kansen.

Go Ahead was uit drie opeenvolgende corners dicht bij de openingstreffer, maar telkens lag doelman Jordi van Stappershoef in de weg. Dat was ook het geval toen Richard van der Venne en Jaroslav Navrátil vogelvrij voor hem opdoken.

Lat

De Deventer storm ging na twintig minuten even liggen en FC Volendam kwam tegen de verhouding in bijna op 1-0. Gijs Smal schoot de bal bij de eerste de beste mogelijkheid van de thuisploeg keihard tegen de lat.

Vervolgens nam Go Ahead het heft weer stevig in handen en Bruno Andrade bracht het krachtsverschil na een half uur tot uiting in de score. Net als vorige week tegen MVV maakte de Braziliaan de openingstreffer voor zijn ploeg. Na een sterke actie van rechtsback Julian Lelieveld en afleggen door Van der Venne, schoot Andrade de bal via de binnenkant van de paal binnen: 0-1.

Slordig

Dat was meteen de ruststand en daar mocht de thuisploeg zich niet over beklagen. Na de thee ontvouwde zich echter een volledig ander spelbeeld. Go Ahead speelde slordig aan de bal en FC Volendam kreeg zichtbaar weer hoop op een goed resultaat.

Zwaar bestraft

Arbiter Alex Bos hielp de palingvissers in de 52ste minuut echter wel vrij goedkoop aan een strafschop. Hij vond dat doelman Hobie Verhulst een overtreding beging op Cas Peters en wees resoluut naar de stip. Het was zwaar bestraft, maar Go Ahead kwam goed weg doordat Boy Deul de bal vanaf elf meter hopeloos naast schoot.

De thuisploeg liet het er niet bij zitten. Waar Go Ahead in de eerste helft kans op kans stapelde, was FC Volendam na rust veruit de gevaarlijkste ploeg. Cas Peters, Kevin Visser en invaller Paul Kok waren dicht bij de gelijkmaker, maar Go Ahead hield met pijn en moeite stand.

FC Volendam – Go Ahead Eagles 0-1 (0-1). 31. Bruno Andrade 0-1. Bijzonderheid: 53. Boy Deul (FC Volendam) mist strafschop.

Scheidsrechter: Bos.

Toeschouwers: 3148.

Gele kaart: Visser, Peters, Baly (FC Volendam); Van Moorsel, Bakx (Go Ahead Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Bliek, Baas; Bakx, Van der Venne (89. Džepar), Van Moorsel; Navrátil, Verheydt (62. Pouwels), Andrade (71. Dekker).

Volledig scherm Richard van der Venne trotseert een tackle van Volendammer Kevin Visser. © BSR AGENCY / SOCCRATES

GA Eagles moet het in het Kras Stadion doen zonder de geblesseerden Jeroen Veldmate (hamstring) en Jeff Stans (knie). Bij FC Volendam ontbreken Joey Veerman en de geschorste Robin Schouten, die maandag tegen Jong AZ nog op fraaie wijze scoorde (1-1).

De laatste jaren staan Volendam en GA Eagles garant voor spektakel. In de laatste zeven wedstrijden scoorden beide ploegen samen 36 keer. Go Ahead Eagles vond dit decennium in de Eerste Divisie alleen vaker het net tegen Top Oss (29 in 10 duels) dan tegen FC Volendam (27 in 12 duels).