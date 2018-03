Andrade terug bij GA Eagles: Goede voorbereiding op vierde periode

,,Het was heerlijk om weer op het veld te staan”, zei hij na de doelpuntloze remise in Noord-Holland. ,,Deze blessure was nieuw voor me. Ik weet ook niet alles meer. Wel dat ik vijf minuten doorspeelde, maar me vervolgens te duizelig voelde om door te gaan. Onze clubarts Suzanne vertelde me later dat het niet iets was om risico’s mee te nemen. Er zijn zelfs spelers geweest die er hun carrière door hebben moeten beëindigen. Ik had een paar dagen flinke hoofdpijn door die hersenschudding. Ik moest ook een paar dagen rust nemen. Tegen Jong Ajax was ik er niet bij, omdat de dokter me afraadde auto te rijden.”

Saai

In de laatste wedstrijd van de derde periode zag Andrade Go Ahead na een saai duel gelijkspelen tegen Jong AZ. De ploeg uit Deventer creëerde heel weinig, maar gaf ook niet veel weg in Wijdewormer. ,,We moeten tevreden zijn, want we hebben opnieuw geen tegendoelpunt geïncasseerd. Dat is de basis. Je moet solide zijn om wedstrijden te winnen. Als je dat bent, groeit het vertrouwen, durf je meer risico’s te nemen en ga je ook meer kansen creëren. De voorbije week was heel goed voor ons. Met twee clean sheets hebben we volgens mij een goede voorbereiding op de vierde periode. Het doel? Winnen natuurlijk. Zo denk ik erover en zo denken de teamgenoten er ook over. Het seizoen is vooralsnog teleurstellend geweest, maar er dient zich een nieuwe kans aan. Dan moet je er vol voor gaan. De eerste stap hebben we de afgelopen week gezet.”