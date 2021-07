Andries Noppert, de ambitieuze Fries van GA Eagles: ‘Auto gestolen, wachten op salaris, maar geen spijt van avontuur in Italië’

GA Eag­les-aanvaller Frank Ross gaat na jaren vol blessure­leed bewijzen dat hij man van steen is

2 juli Het geluk lacht Frank Ross de laatste jaren bepaald niet toe. De Schotse aanvaller stapelt blessure op blessure en herstelt nu van een zware kruisbandkwetsuur. Maar vijf maanden na de noodzakelijke operatie maakt de winger van Go Ahead Eagles in Terwolde alweer zijn eerste meters op weg naar een comeback in oktober. ,,Ik heb nu wel genoeg ellende meegemaakt.”