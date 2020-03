Anier: Globetrotter van GA Eagles zoekt nieuw doel in Deventer

Een eerste indruk maak je slechts één keer. Henri Anier knikt en slaat de ogen neer. De Estse spits weet het, zijn korte entree in de Adelaarshorst tegen NEC was er geen van eeuwigheidswaarde. Maar als het aan Anier ligt wordt vanaf morgen tegen De Graafschap alles anders. De voetballende globetrotter uit de kleinste van drie Baltische staten is nagenoeg fit en klaar om in Deventer een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan zijn toch al imponerende reisverhaal. Anier is pas 29 jaar, heeft ruim zestig interlands achter zijn naam en is met GA Eagles toe aan zijn dertiende profclub. ,,My mission is om met Go Ahead de eredivisie te halen. Up where we belong.’’ Een bevlogen Est stroopt de mouwen op en werpt een blik op twaalf jaar ‘Europees’ voetbal.