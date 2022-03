Apathisch optreden GA Eagles zorgt voor ellendig slot van droomweek Noppert en Simonis: ‘Genoeg om over na te denken’

GA Eagles struikelt over laatste horde voor De Kuip en gaat na rode kaart van Kramer ten onder tegen PSV

Misschien was het ook wel te mooi om waar te zijn. De euforie na de glorieuze winst op Ajax, de mierzoete hersenspinsels van een lange Deventer karavaan met 17.000 fans op weg naar De Kuip. Go Ahead Eagles droomde wekenlang hardop van een nieuwe bekerfinale, de tweede ooit in de geschiedenis. Eentje die nieuwe helden zou plaatsen naast clublegendes als Gerard Somer, Gerrit Niehaus en Wietse Veenstra, de mannen van 1965. Zo ver kwam het woensdagavond niet. GA Eagles verloor in een zinderende Adelaarshorst van PSV, wat na de derde rode kaart dit seizoen van Joris Kramer simpelweg te sterk was.

2 maart