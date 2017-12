Arbiter Bax hanteert fluit in ‘sneeuwduel’ GA Eagles

Maatman neemt als kind van de stad Go Ahead bij de hand

8 december Kick Maatman is bevlogen en ambitieus. Een kind van de stad ook. Toch droomde de voormalig jeugdspeler van Go Ahead Eagles nooit van een trainersbaan in de Adelaarshorst. ,,Trainen bij een profclub in de stad waar je woont… Ik heb me altijd afgevraagd of dat wel verstandig is.’’