Arbiter Bax vaste kracht voor het treffen tussen NEC en GA Eagles

De 31-jarige arbiter uit Zwijndrecht wordt in stadion de Goffert bijgestaan door zijn assistenten Boonman en Van de Ven. Het is al de derde keer in ruim twintig maanden dat Bax een duel leidt tussen NEC en GA Eagles. Eerder dit jaar in De Adelaarshorst eindigde de ontmoeting in 4-4. In januari 2018 in Nijmegen was NEC met 5-1 te sterk in het door Bax geleide duel. Het wordt in totaal de elfde keer dat Bax een wedstrijd van GA Eagles onder zijn hoede neemt.