Arbiter Bijl leidt duel tussen FC Eindhoven en GA Eagles

OP RAPPORT GA Eagles maakt goede beurt, maar clublei­ding is aan zet

25 augustus De Friese alarmbellen misten hun uitwerking niet. Een week na het treurspel tegen Cambuur poetste Go Ahead Eagles het eigen blazoen vrijdagavond flink op met een alleraardigst optreden tegen Jong FC Utrecht (4-0). Het levert Go Ahead een keurig rapport op, maar wat is de waarde? Die is pas over een dag of zes duidelijk na de uitbeurt in Eindhoven en als ook de buitenkansjes gepresenteerd zijn die Paul Bosvelt komende week nog van de transfermarkt wil plukken.