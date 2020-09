Arbiter Blom fluit twee jaar na bekerduel in Arena opnieuw wedstrijd GA Eagles

Oud-prof en Activia-trai­ner Resit Schuurman kan best wennen aan de amateurwet­ten

8:31 De start van het seizoen van Activia was een schrikbeeld voor Resit Schuurman. De 41-jarige trainer schudde zijn troepen wakker na het ‘ronduit slechte’ toernooi bij FC RDC. In het bekertreffen met Nieuw Heeten wilde de oud-voetbalprof een antwoord van zijn troepen, maar de Tour de France en een waslijst aan blessures zorgde zondag voor een lege Schoapenweide in Twello.