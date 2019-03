Arbiter Bos fluit duel tussen FC Volendam en Go Ahead Eagles

Braziliaan­se Brabo heeft alle reden tot feest na doelpunt voor Go Ahead

2 maart Bruno Andrade viert zaterdag in opperbeste stemming zijn 30ste verjaardag. De linksbuiten van Go Ahead Eagles gaf zichzelf vrijdagavond alvast een mooi cadeau, door tegen MVV de belangrijke openingstreffer te maken. Tijdens zijn eerste basisoptreden van het seizoen nota bene. ,,En het is ook nog carnaval!”