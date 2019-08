Arbiter Bos fluit Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht

Jong GA Eagles verrast beloften PEC Zwolle in ‘Mini IJsselder­by’

19 augustus Jong Go Ahead Eagles heeft in eigen huis een overwinning geboekt op de beloften van PEC Zwolle. In de slotfase was het Maarten Pouwels die de Deventer ploeg vanaf de strafschopstip de ietwat fortuinlijke 2-1 zege bracht.