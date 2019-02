Arbiter Dennis Higler van Philips Stadion naar Adelaarshorst

Higler floot afgelopen zondag nog het topduel tussen PSV en Feyenoord in de eredivisie (1-1), en is nu door de KNVB aangesteld voor het subtopduel in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste keer dat Higler de leiding had over een wedstrijd van de Deventer ploeg, was op 24 november 2017. In Limburg verloor Go Ahead destijds met 2-1 van Fortuna Sittard.