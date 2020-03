Arbiter Dieperink fluit wederom kraker tussen GA Eagles en De Graafschap

De 31-jarige arbiter uit het Achterhoekse Borculo wordt in de Adelaarshorst bijgestaan door zijn assistenten Zeinstra en Janssen. Dieperink floot twee jaar geleden ook al de oostelijke derby in Adelaarshorst. GA Eagles verloor kansloos met 0-4 van De Graafschap, maar daar had Dieperink part noch deel aan. Na het destijds beladen treffen kwamen aanhangers van GA Eagles het veld op.

Dieperink floot dit seizoen eerder al in de Adelaarshorst de openingswedstrijd tegen MVV. Dat duel won GA Eagles met 3-2. Opvallend is dat de allereerste wedstrijd van Dieperink in het betaald voetbal ook van GA Eagles was. In 2012 floot hij in Velsen-Zuid het duel tussen Telstar en de Deventenaren.