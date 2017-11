Tim Hölscher: goed gesprek gehad met trainer

5 november Tim Hölscher was vrijdag even de gebeten hond bij Go Ahead Eagles. De Duitse middenvelder werd al na een half uur gewisseld door trainer Leon Vlemmings. Hölscher was er niet gelukkig mee en slenterde – ondanks de 2-0 achterstand tegen Telstar - van het veld af. Tot ergernis van zijn coach en tot spijt van de aimabele oud-speler van FC Twente.