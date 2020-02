Arbiter Makkelie keert na drie jaar terug in Adelaarshorst

Scheidsrechter Danny Makkelie is door de KNVB aangewezen als leidsman bij de kwartfinale in de KNVB-beker tussen Go Ahead Eagles en FC Utrecht.

Het bekerduel wordt gespeeld op donderdag 13 februari in stadion Adelaarshorst. Het is alweer even geleden dat Makkelie (37) een wedstrijd mocht fluiten van GA Eagles. De laatste keer is drie jaar geleden toen de Deventer ploeg in eigen stadion de IJsselderby met 1-3 verloor van PEC Zwolle. Internationaal arbiter Makkelie wordt in de kwartfinale tegen Utrecht bijgestaan door zijn assistenten Diks en Van Zuilen.

Eindhoven

Jannick van der Laan heeft vrijdagavond de leiding tijdens de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Go Ahead Eagles en FC Eindhoven. De 24-jarige arbiter uit Cuijk wordt in stadion de Adelaarshorst bijgestaan door zijn assistenten Van Kampen en Krijt. Van der Laan floot in december ook al in Deventer en had toen de leiding bij het treffen tussen GA Eagles en Jong PSV (1-1). Dat was zijn eerste ontmoeting met GA Eagles.

Volledig scherm Arbiter Jannick van der Laan © BSR Agency

Voor GA Eagles is FC Eindhoven kans op eerherstel na de beschamende nederlaag van maandagavond tegen Jong Ajax (5-1). Winst is noodzakelijk voor GA Eagles om het seizoen niet nu al als een nachtkaars te laten doven en de achterstand met de koplopers schier onoverbrugbaar te maken. FC Eindhoven was eind augustus verantwoordelijk voor de laatste Deventer nederlaag van 2019.