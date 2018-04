Arbiter Ruperti krijgt herkansing in de Adelaarshorst

Buwalda: De trainer zet ons voor schut met deze wissel

11 april Het dondert en het bliksemt deze dinsdagavond niet alleen boven het Philips Stadion. In de catacomben is de sfeer in de kleedkamer bij Go Ahead Eagles ook om te snijden na de 6-0 oorwassing van Jong PSV, die na 85 minuten vanwege noodweer geheel terecht wordt gestaakt.