Jong GA Eagles al na 12 minuten knock-out in FC Eindhoven

20 november Jong Go Ahead Eagles is er maandagavond niet in geslaagd voor een positieve noot te zorgen binnen de Deventer club. Na de pijnlijke 3-0 thuisnederlaag van de hoofdmacht tegen FC Dordrecht, ging het elftal van trainer Marco Koorman met dezelfde cijfers onderuit tegen FC Eindhoven.