Arbiters Lindhout en Higler leiden play-off-duels GA Eagles

Lindhout wordt komende zaterdag bij het duel in Waalwijk bijgestaan door zijn assistenten Zeimnstra en Van Roekel. De return in Deventer wordt drie dagen later gefloten door Dennis Higler. OP dinsdagavond (aftrap eveneens om 18.30 uur) in stadion Adelaarshorst nemen Goossens en Van Zuilen de vlag ter hand.

GA Eagles en RKC strijden in een tweeluik om een plek in de eredivisie. Eerder dit seizoen won Go Ahead met 1-3 in Waalwijk, terwijl RKC in Deventer eind april met 1-4 te sterk was.