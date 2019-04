Arbiters Van Herk en Kooij hebben touwtjes in handen bij GA Eagles

GA Eagles staat ondanks de 5-2 nederlaag van maandag bij Jong Ajax nog ‘gewoon’ derde in de eerste divisie en kan zich tegen Jong PSV verzekeren van deelname aan de play-offs. Daar heeft de ploeg van trainer John Stegeman nog één puntje voor nodig. Go Ahead kijkt echter verder en aast op een plek in de top vijf. Het gat met de concurrentie om de vrijstelling van de eerste play-off ronde is een op het oog zorgeloze acht punten met nog slechts vier duels op het programma. Jong PSV staat vierde in de eerste divisie en heeft 3 punten minder dan Go Ahead.