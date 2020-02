Armzalig GA Eagles gaat er dik af tegen Jong Ajax

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles kan de aspiraties om een rechtstreeks promotieticket naar de eredivisie te bemachtigen voorlopig in de koelkast parkeren. De ploeg van trainer Jack de Gier verloor maandagavond in Amsterdam kansloos met 5-1 van Jong Ajax en is de aansluiting met de bovenste twee plekken in de Keuken Kampioen Divisie kwijt. Na 22 officiële duels zonder nederlaag weet Deventer weer wat verliezen is.

Het duel op sportcomplex De Toekomst markeerde het officiële debuut van Soufyan Ahannach voor Go Ahead Eagles. De van Brighton & Hove Albion overgekomen middenvelder moet in Deventer de naar RKC vertrokken Richard van der Venne doen vergeten op de positie achter de spits. Dat ging ten koste van Alexander Bannink, die de rol invulde tegen IJsselmeervogels en NAC Breda. Verder voerde trainer Jack de Gier geen wijzigingen door in zijn basiself tegen de Amsterdamse talenten.

Overhoop gespeeld

Go Ahead Eagles werd in het eerste kwartier meteen al aardig overhoop gespeeld door Jong Ajax. Wat werd gevreesd – een vlot combinerende thuisploeg – werd bewaarheid. Geen enkele speler aan Deventer zijde had grip op de rappe aanvallers van Jong Ajax, dat in het heenduel nog op 1-1 werd gehouden. Jenthe Mertens was de eerste die aan de noodrem moest trekken. Al had het er in de elfde minuut alle schijn van dat Naci Ünüvar wel makkelijk naar de grond ging toen de Belgische back licht aan diens shirtje trok. Hoe dan ook, arbiter Richard Martens legde de bal op de stip en Danilo Pereira Da Silva prikte koeltjes de 1-0 achter Hobie Verhulst.

Vijf minuten later lag de bal alweer op elf meter. Deze keer had Verhulst er zelf schuld aan. Hij torpedeerde de ineens volledig vrij gespeelde Brian Brobbey. De goalie kwam eraf met slechts een gele kaart, maar had geen antwoord op de strafschop van Brobbey: 2-0. Het zou te ver gaan om alle kansen te beschrijven die Jong Ajax daarna bijeen speelde; het waren er in elk geval een heleboel. Pas na een halfuur spelen noteerde Go Ahead Eagles zelf het eerste doelgevaar. Jaroslav Navrátil werd goed diep gestuurd, maar van dichtbij mikte de vleugelspits langs de verkeerde kant van de paal.

Het werd al voor rust nog erger voor Go Ahead Eagles toen Da Silva de marge met zijn tweede van de avond op drie bracht. Op de 3-0 score was niets af te dingen. Jong Ajax combineerde er lustig op los, de ploeg van De Gier kon het tempo en het niveau simpelweg niet bijbenen. Daar kon ook nieuwe aanwinst Ahannach niets aan veranderen.

Rode kaart

Niet lang na rust werd het nog erger voor Go Ahead Eagles. Ünüvar dolde op links Gino Bosz, liep er een paar Deventer defenseurs uit en bediende Da Silva, die kinderlijk eenvoudig zijn derde binnen prikte voor de 4-0. Was de buit nog niet binnen voor de Amsterdammers, dan was dat na die goal wel het geval. Jong Ajax incasseerde wel nog een rode kaart; Kik Pierie werkte na een uur de doorgebroken Martijn Berden naar de grond en kon inrukken.

Omdat ook Gino Bosz het einde niet haalde – de centrale verdediger van GA Eagles mocht ook voortijdig gaan douchen na een tackle van achteren op Brobbey – werd het duel uitgespeeld met tien tegen tien. Invaller Maarten Pouwels redde in de slotfase op aangeven van Elmo Lieftink de Deventer eer met de 4-1. Via Quinten Timber werd het uiteindelijk 5-1.

Het eerste verlies sinds eind augustus (2-1 bij FC Eindhoven) maakt dat het gat richting de rechtstreekse promotieplekken nu acht punten bedraagt. Go Ahead Eagles speelt nog wel tegen alle hoger geklasseerde teams op de ranglijst (Cambuur, Volendam en De Graafschap). De ploeg uit Deventer zit voorlopig echter in de wachtkamer.

Jong Ajax – Go Ahead Eagles 5-1 (3-0). 12. Danilo Pereira Da Silva 1-0 (strafschop), 17. Brian Brobbey 2-0 (strafschop), 33. Da Silva 3-0, 55. Da Silva 4-0, 81. Maarten Pouwels 4-1, 89. Quinten Timber 5-1. Scheidsrechter: Martens. Rode kaart: 62. Pierie (Jong Ajax), 70. Gino Bosz (GA Eagles). Gele kaart: Pierie, Brobbey (Jong Ajax), Verhulst (GA Eagles).