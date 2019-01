Avonturen Van der Meyde en Bosvelt komen op tafel bij Go Ahead Eagles

Borculoër Dieperink fluit eerste thuisduel van Go Ahead in 2019

10:22 Rob Dieperink is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Almere City FC, vrijdagavond in de Adelaarshorst (aftrap 20.00 uur). De arbiter uit Borculo wordt terzijde gestaan door de assistent-scheidsrechters Ruud Bexkens en Peter Janson.