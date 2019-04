Bakx bezorgt Go Ahead Eagles eerste thuiszege na een maand

Uitgerekend toen het verkeer in de goed gevulde Adelaarshorst weer beide richtingen op leek te rollen, sloeg Go Ahead Eagles toe. Pieter Langedijk, die amper twintig tellen na zijn invalbeurt met een schuiver voorlangs al bijna trefzeker was geweest, stond alsnog aan de basis van de 1-0. De aanvaller vond twintig minuten voor tijd de geheel vrijgelaten Istvan Bakx in het zestienmetergebied. Zijn poeier werd nog wel met de pols getoucheerd door Jong AZ-doelman Rody de Boer, maar landde uiteindelijk in de bovenhoek.

Dat Go Ahead Eagles pas in het vierde kwart de leiding nam, was al een wonder op zich. De wedstrijd tegen de beloften van AZ was amper vijf minuten onderweg of Richard van der Venne had de openingstreffer al op de schoen. Met dank aan Bakx. De als hangende rechtsbuiten begonnen middenvelder zette zijn maatje met een fraaie en vlakke pass alleen voor AZ-doelman Rody de Boer, maar Van der Venne schoot wild over.

Go Ahead Eagles bleef vervolgens jagen op een voorsprong en daar kwam het in de eerste helft ook nog een paar keer heel dichtbij. Vooral Vince Gino Dekker stichtte gevaar. De linksbuiten haalde tegen zijn voormalige club keer op keer de achterlijn en besloot die dribbels telkens met een fraaie slinger. Eén van die afgemeten voorzetten werd door spits Thomas Verheydt net niet genoeg geschampt om de thuisclub aan de leiding te brengen. Uitblinker Dekker schonk Jeroen Veldmate een nog grotere kopkans, maar ook de aanvoerder zette zijn hoofd niet goed genoeg tegen de bal.

Van de Alkmaarders had Go Ahead Eagles voor rust – behoudens een paar rollertjes – amper iets te duchten gehad. De thuisclub leek de grip op het duel in de tweede helft uit handen te geven, getuige ook de grote kans voor Tijjani Reijnders. De beste man bij Jong AZ leek Go Ahead Eagles kennis te laten maken met de klassieke voetbalwet, maar het slordig met de kansen omspringende Deventernaren ontsnapten doordat Hobie Verhulst de schuiver uit de hoek griste.

Tien minuten voor tijd voorkwam Verhulst ook een gelijkmaker van Reijnders. De aanvaller van Jong AZ zette opnieuw zelf de aanval op en schoot hard op doel, maar zag Verhulst net op tijd zijn benen knijpen en nog voor de doellijn op de rollende bal duiken. Zo hield Go Ahead Eagles stand en boekte de nummer drie van eerste divisie – op weg naar de play-offs - de eerste thuiszege in meer dan een maand tijd.

Go Ahead Eagles - Jong AZ 1-0 (0-0): 69. Istvan Bakx 1-0.