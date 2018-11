Bakx buigt hoofd voor oude club: ‘Dit is wel heel zuur’

Niet goed

Bakx was mans genoeg om te onderkennen dat GA Eagles de nederlaag over zichzelf had afgeroepen. ,,Wij hebben voor rust wat kansen gehad en dat moet je de wedstrijd open breken. Dat deden we niet en over het gehele duel hebben we veel te weinig afgedwongen. Nee, we hebben het niet goed gedaan. De ruimtes lagen aan de zijkanten, maar we verzandden steeds in ons spel door het centrum. Terwijl de afspraken helder waren, maar we hebben het slecht uitgevoerd.’’