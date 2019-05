Bakx chagrijnig na verlies, maar kent geen angst voor Den Bosch

ReactieIstvan Bakx had vrijdagavond in blessuretijd de gelijkmaker op zijn schoen, maar zag zijn schot net over de lat verdwijnen. In de tegenaanval velde FC Den Bosch definitief het vonnis over Go Ahead Eagles: 2-0. En dus overwon het chagrijn het bij de Bosschenaar.

,,Dit was zó onnodig’’, mokte Istvan Bakx, die met Go Ahead door de nederlaag ‘degradeerde’ van het erepodium in de eerste divisie naar de vijfde plaats. ,,Het hele jaar doen we bovenin mee en dan eindigt het op deze manier. Daar baal ik wel van. Het is mijn eer te na om er op de laatste dag buiten te vallen, al is Go Ahead ook vanaf de vijfde plek wel eens gepromoveerd. En nee, ik ben na vanavond zeker niet bang voor Den Bosch in de play-offs.’’

Kansen

Bakx doelde op de prima tweede helft van Go Ahead dat kans op kans stapelde, maar verzuimde Den Bosch een nekschot te geven. ,,Ons spel was best goed, een stuk beter ook dan een week eerder tegen RKC. We waren dominant en hebben veel kansen afgedwongen. Het was meer dan acceptabel, vond ik, alleen moeten die ballen er wel een keer in. Ja, ik was er in de slotfase ook heel dichtbij. Misschien had ik de bal moeten aannemen… Ja, zonde.’’

Vierde periode