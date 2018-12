Bakx: ‘De pass van Jeff en de borst van die lange. Lekker dat ik scoorde’

,,Natuurlijk moeten we onszelf verwijten dat we veel te weinig scoren. We hielden Helmond in leven’’, bekende Bakx na de achtste thuiszege van het seizoen. ,,Wel lekker dat ik weer scoorde. De pass van Jeff, de borst van die lange (Verheydt, red.) en ik kreeg de bal goed mee kort voor rust. Dat was psychologisch een fijn moment.’’

De echte bevrijding van een tweede goal kwam er echter niet voor GA Eagles. ,,We zitten met Go Ahead in een lastige fase en hebben een moeilijke novembermaand achter de rug. Tegenstanders spelen wat anders tegen ons, ja wat verdedigender en daar hebben wij het moeilijk mee. Het ging daarom allemaal niet meer vanzelf de laatste weken. Als we dan nu zo’n goeie pot op de mat leggen, moeten we niet klagen. We hebben meer dan verdiend gewonnen.’’