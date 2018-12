Bakx en Stans erkennen: ‘Een van de slechtste wedstrijden ooit’

Jeff Stans was duidelijk in zijn oordeel over het treffen in Eindhoven. ,,De trainer liet een stilte vallen in de rust, daarna werd hij boos’’, aldus Stans. ,,Terecht, we mogen niet zó slecht voor de dag komen. Maar het zat er wel een beetje aan te komen. De laatste weken waren onze wedstrijden al vrij futloos en we missen frisheid. Het is te voorspelbaar allemaal. ’’

Nadenken

Dat geeft stof tot nadenken met hekkensluiter Helmond Sport vrijdag alweer op het menu. De ondergrens werd nog niet vaak bereikt door het vernieuwde GA Eagles. Dit keer wel, bekende Stans. ,,Ik heb geen voldoendes gezien vanavond. Iedereen zegt dat we een hecht team zijn. Dat mogen we nu, in een mindere fase, laten zien. Want dat het beter moet lijkt me helder.’’

Slecht

Istvan Bakx sprak zelfs van een dieptepunt in zijn rijke loopbaan. ,,Dit was een van de meest dramatische wedstrijden waarvan ik ooit onderdeel ben geweest‘’, erkende de 32-jarige routinier. Stans hoorde het al even hoofdschuddend aan. ,,Nee, ik kan me ook geen slechtere wedstrijd herinneren. Wij hielpen PSV in het zadel met onze fouten. Dat waren er nogal wat, al was die 1-0 echt een mokerslag. We hadden het al moeilijk en dan gaat het zo knullig (balverlies van Gino Bosz, red.) mis. Die kwam wel binnen bij ons. De ruimtes werden te groot en we werden overlopen. Ik voelde ook in het veld dat het mis ging.’’

April