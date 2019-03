Bakx grote man bij winnend GA Eagles

Bakx was de heerser op het toch al ijzersterke Deventer middenveld, waar hij samen met Paco van Moorsel het spel verdeelde, maar bovenal ook menig MVV-counter onschadelijk maakte. ,,Hij speelde echt heel goed’’, vond Körver, die Bakx de ruikers en de saunabon aanreikte. ,,Of ik de beste was weet ik niet. Dat is aan anderen, maar ik speelde wel lekker’’, erkende de Brabantse routinier.

Hoewel het spel van Go Ahead voor rust wat angstig oogde, had Bakx geen last van spanning. ,,Druk? Ja, die zat er deze wedstrijd wel wat op, maar ik voelde dat niet zo. We zijn allemaal sportman en schaamden ons voor de prestatie van vorige week tegen Sparta. Dat was slecht van ons en we wilden ons revancheren tegen MVV.’’

Wak

Het belang van het treffen met MVV was groot, wist de interim-aanvoerder van GA Eagles. ,,Als we na die 6-1 nu weer hadden verloren, dan waren we in een wak terecht gekomen. Want de komende weken hebben we nog wat lastige uitwedstrijden staan (Volendam, en Helmond Sport, red.). Deze wedstrijd was heel belangrijk.’’

Controle