Bakx legt nieuwe aanbieding Go Ahead naast zich neer

Het contract van Bakx bij GA Eagles loopt deze zomer af en werd per 1 april formeel opgezegd door GA Eagles. De 33-jarige Brabander, een van de vaste en meest constante waarden van dit seizoen, kreeg na een gesprek met de clubleiding echter alsnog een nieuwe aanbieding. Die was in de ogen van Bakx ondermaats. ,,Ja, daar komt het op neer’’, aldus de middenvelder, die vorige zomer overkwam van TOP Oss. ,,Het is aan de club wat er nu gaat gebeuren. Ik wacht af of ik nog pas in de nieuw te varen koers van de club.’’