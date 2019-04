Bakx maakt louter beslissende goals en Dekker ‘schaart’ publiek achter zich

op rapportGo Ahead Eagles kan na de 1-0 zege op Jong AZ langzaam maar zeker gaan toewerken naar de play-offs. De vrijstelling voor de eerste ronde heeft de Deventer ploeg na vrijdagavond bovendien al bijna op zak, met een marge van elf punten en nog vijf speelronden voor de boeg. Trainer John Stegeman kan in alle rust zijn selectie nog eens onder de loep nemen, hier en daar gaan bijschaven, om straks in mei te kunnen pieken.

Daar hoort ook - broodnodige - rust bij. Stegeman liet weten dat hij nog niet al te veel bezig is met de play-offs, maar het is niet voor niets dat hij de spelersgroep een paar dagen vrijaf heeft gegeven na de overwinning op de Alkmaarse beloften.

Wisselvallig

Te schaven valt er nog voldoende voor de gedreven coach. Want net als wel vaker sinds de winterstop, speelde zijn ploeg een wisselvallige wedstrijd tegen Jong AZ. De eerste helft was alleraardigst, maar na rust wankelde de roodgele formatie richting een benauwde driepunter.

Gek genoeg kwam die wel pas tot stand in het matige tweede bedrijf. Terwijl Go Ahead voor de rust zeker vier goede kansen kreeg op de openingstreffer, sloeg de thuisploeg pas toe bij de eerste en enige mogelijkheid in de tweede helft. Dankzij twee goede reddingen van doelman Hobie Verhulst in de slotfase, werd de doeltreffende knal van Istvan Bakx vertaald naar de eerste thuiszege sinds 1 maart (2-0 tegen MVV).

Opvallend

Een opvallend gegeven is dat Go Ahead altijd wint wanneer Bakx scoort. In de thuiswedstrijden tegen Helmond Sport (1-0) en vrijdagavond tegen Jong AZ (1-0), maakte hij net als op bezoek bij Almere City FC (0-1) zelfs de beslissende treffer. In het uitduel bij FC Eindhoven bracht hij zijn ploeg op 0-1 met een vrije trap en won Go Ahead eveneens (1-2).

Bakx was in de eerste seizoenshelft dé smaakmaker van Go Ahead als aanvallende middenvelder, maar bewees in de eerste helft tegen Jong AZ dat hij ook prima uit de voeten kan op de rechtsbuitenpositie. ,,Het vergt wat aanpassingen in ons spel. Ik ben een heel ander type dan de snelle Jaroslav Navrátil, maar we hebben er veel aandacht aan geschonken tijdens de trainingen en dat heeft zich wel uitbetaald”, concludeerde de 33-jarige Bosschenaar.

Scharen

Ook Vince Gino Dekker verdient een positieve vermelding voor zijn spel in de eerste helft. In verdedigend opzicht en in de omschakeling valt er nog wel wat aan te merken op het spel van Dekker, zo concludeerde Stegeman. En de 22-jarige linksbuiten had de pijp overduidelijk leeg in de tweede helft. Maar waar het dit seizoen vaak heeft gemankeerd aan bruikbare voorzetten vanaf de flanken, slingerde de van Jong AZ overgekomen aanvaller de bal voor de rust keer op keer strak voor het doel. Hoewel zijn vele scharen en schijnbewegingen soms wat potsierlijk aandoen, wist Dekker de supporters er wel mee achter zich te ‘scharen’. Want bij elke truc die hij uit de hoge hoed toverde, klonk er gejuich onder het thuispubliek.

Nu is het alleen nog zaak voor Go Ahead om munt te slaan uit dat wapen van Dekker, want de afwerking liet vrijdagavond veel te wensen over. En zo blijft er altijd wel wat te schaven over.

Cijfers Go Ahead Eagles:

Verhulst 6,5

Lelieveld 6

Bosz 6,5

Veldmate 6,5

Baas 6

Stans 6

Van der Venne 5,5 (58. Langedijk 6,5)

Van Moorsel 6