Bakx opnieuw bepalend en Baas treedt eindelijk in de schijnwerpers

Trainer John Stegeman heeft het dit seizoen al vaak genoeg benadrukt: de kracht van zijn ploeg schuilt vooral in de teamgeest. Die kwam in Leeuwarden weer eens bovendrijven, tot tevredenheid van de coach. Daarnaast was het spel van Go Ahead ook alleszins acceptabel. Opvallend was dat de bezoekers met tien man simpelweg beter speelden dan de thuisploeg, waar de angst in het spel leek geslopen in de tweede helft.

Kansen

Go Ahead creëerde vooral in het eerste half uur een handvol kansen, waarbij Paco van Moorsel, Bakx en Pieter Langedijk hadden kunnen scoren. Dat gebeurde niet, omdat de trekker overhalen nog wel een makke blijft voor de ploeg van Stegeman.

Na de openingstreffer van Kevin van Kippersluis, in de 33ste minuut, had Go Ahead het vervolgens even moeilijk in het laatste kwartier voor rust. Maar doelman Hobie Verhulst voorkwam in die fase erger voor Go Ahead, dat zich ondanks de 1-0 achterstand en rode kaart van Gino Bosz (twee keer geel na een uur spelen) niet van de wijs liet brengen in de tweede helft.

Mentale overwinning

En nadat een vrije trap van Jeff Stans tegen de paal was beland, sloeg Baas - die verder ook een degelijke wedstrijd speelde - vanuit de rebound toe. De linksback die vaak niet echt opvalt, trad zodoende met zijn eerste treffer in het betaald voetbal eindelijk eens vol in de schijnwerpers. En dankzij zijn late treffer voelde het gelijkspel als een mentale overwinning voor de veerkrachtige Deventer ploeg.

Cijfers Go Ahead Eagles:

Verhulst 6,5

Lelieveld 6

Bosz 5,5

Veldmate 6

Baas 7

Stans 6,5

Bakx 7 (82. Werkhoven)

Van der Venne 6,5 (53. Džepar 6)