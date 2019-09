Bannink geeft het enig juiste antwoord bij GA Eagles

ReactieDe blessuretijd lonkte al toen Robin van der Meer Go Ahead Eagles de helpende hand toestak. Met een abominabele kopbal bracht de Excelsior-verdediger Alexander Bannink in stelling, die het cadeautje gretig uitpakte: 2-2.

Met het gelijkspel ontsnapte GA Eagles aan de eerste thuisnederlaag van het seizoen. ,,Ik vind ook wel dat we een punt verdienen’’, oordeelde Bannink. ,,Met name voor rust speelden we redelijk goed en kregen we onze kansen.’’

Reserve

De routinier kon dat vanaf de zijkant prima beoordelen. Bannink was immers na vierde mindere optredens in Deventer dienst gepasseerd door trainer Jack de Gier. Een kwartier voor tijd mocht de Tukker alsnog het veld in om de schade van de achterstand te repareren. Met succes. ,,Dit was het beste antwoord wat ik kon geven’’, erkende de doelpuntenmaker. ,,Ja, ik snakte wel naar een doelpunt en begreep ook wel dat ik uit de ploeg werd gehaald door de trainer. Ik was de laatste weken niet even gelukkig en tegen Jong FC Utrecht heb ik mijn kansjes gehad om te scoren. Nu is dat gelukt en ik ben blij dat ik belangrijk ben geweest voor het elftal.’’

Verrassing