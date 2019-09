Bannink redt punt voor worstelend Go Ahead Eagles

Sterke start in eerste divisie voor gepromo­veer­de jeugd GA Eagles

14:48 De jeugd van Go Ahead Eagles is zaterdag met wisselend succes begonnen aan de nieuwe competitie. De Onder 15 was bij het debuut in de eerste divisie veel te sterk voor Fortuna Sittard (6-0), terwijl de jongste telgen in eigen huis met 1-3 verloren van NAC Breda.