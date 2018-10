Bart Vriends bewaart gouden herinnering aan rood en geel

De herinneringen aan Go Ahead Eagles zijn goud en liggen diep verankerd in het hart. Vier bijzondere jaren beleeft Bart Vriends in de Adelaarshorst, de plek waar zijn profcarrière gestalte krijgt en hij ruim honderd wedstrijden speelt. Het voormalig boegbeeld van Go Ahead is nu het baken in de defensie van Sparta, concurrent en medekoploper, dat vrijdagavond te gast is in Deventer. De vijfde oktober staat dan ook al een tijdje rood omcirkeld in de agenda van Vriends, maar de verdediger zelf ontbreekt. ,,Het gaat elke dag beter, maar Go Ahead komt te vroeg.’’