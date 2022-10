Bas Kuipers is na onverwachte dood van zijn vader terug bij GA Eagles en wil ‘weer lekker voetballen’

Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en Urk spelen in de beker op donderdag­avond, competitie­du­el PEC verplaatst

Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en Urk komen allemaal op donderdag 12 januari in actie in de tweede ronde van de KNVB-beker. De Deventenaren trappen de avond om 18.45 uur af, bij en tegen Heracles Almelo. Die wedstrijd is live te zien op ESPN.

28 oktober