Bas Kuipers vraagt rond thuisduel GA Eagles aandacht voor hersenonderzoek: ‘Voelt als iets doen voor hem’

Op initiatief van Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers staat de thuiswedstrijd van zondag tegen FC Groningen in het teken van de Hersenstichting. De captain wil op die manier aandacht vragen voor hersenonderzoek.

Iedereen kent het verhaal van de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Direct na afloop van de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen op 15 oktober 2022 vertelde Kuipers voor de camera van ESPN dat zijn vader in de week voorafgaand aan het duel twee hersenbloedingen had gehad. Het gesprek met interviewer Hans Kraay jr. ging door merg en been en leverde steunbetuigingen uit het hele land op.

De vader van Kuipers overleed enkele dagen later. De captain vertelt op de site van Go Ahead Eagles dat hij daarna ging nadenken over een manier om in actie te komen. ,,Het voelt een beetje als iets doen voor hem. Vandaar dat ik uitkwam bij de Hersenstichting. Ik hoop iets terug te kunnen doen. Een gebaar naar hem en naar de mensen die het ook overkomt.”

Shirtveiling

Rond de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen FC Groningen speelt de thuisclub daarom in een speciaal shirt, waarop het logo van de Hersenstichting prijkt. Na afloop van de wedstrijd worden deze shirts geveild via MatchWornShirt.com. De opbrengst komt ten goede aan de Hersenstichting. Daarnaast is het mogelijk om geld te doneren via een speciale site.

,,Sinds het is gebeurd, ben ik gaan kijken hoe vaak zulke dingen gebeuren”, zegt Kuipers. ,,Het valt ook meer op als je dingen hoort. Het is iets heel tragisch als mensen er ineens niet meer zijn of ineens een ander persoon kunnen worden, omdat de hersenen zo aangetast zijn. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is om er onderzoek naar te doen. Waarschijnlijk zijn er heel veel dingen die beter kunnen. Het onderzoek dat nog nodig is en het inlichten van mensen.”

Go Ahead Eagles tegen FC Groningen begint zondagmiddag om 14.30 uur.

