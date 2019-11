Bas Nijhuis Is leidsman bij oostelijke kraker De Graafschap-GA Eagles

De arbiter wordt in stadion De Vijverberg bijgestaan door zijn assistenten Fikkert en Beijer. Het is niet voor het eerst dat Nijhuis de oostelijke derby mag fluiten. In 2016 was de Tukker leidsman in de Adelaarshorst tijdens de door GA Eagles met 4-1 gewonnen play-offwedstrijd. In 2017 floot Nijhuis het competitieduel in Doetinchem (1-1). In de laatste zes ontmoetingen met Nijhuis als scheidsrechter verloor GA Eagles niet. De laatste nederlaag dateert uit februari 2016 bij Sparta (3-1).