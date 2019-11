Bax voor derde keer in 2019 leidsman bij duel van GA Eagles

De 31-jarige arbiter uit Rotterdam wordt in stadion de Adelaarshorst bijgestaan door zijn assistenten Rob Langeland en Nils van Kampen. Het is al de derde keer dit jaar dat Bax een wedstrijd gaat leiden van GA Eagles. Beide voorgaande keren was NEC uit Nijmegen de tegenstander. Het werden doelpuntrijke duels: in de Adelaarshorst werd het 4-4, in Nijmegen half september 3-3. Het wordt de zesde keer dat Bax actief is in het Deventer voetbalbastion.