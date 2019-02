Bedroevend Go Ahead Eagles is kanonnenvoer op Het Kasteel

Sparta Rotterdam heeft Go Ahead Eagles ongenadig hard op zijn plaats gezet. De thuisploeg was zondagmiddag heer en meester op Het Kasteel en won de topper in de Keuken Kampioen Divisie met ruime cijfers: 6-1. De grootste nederlaag van het seizoen voor de Deventer ploeg.

Nadat FC Den Bosch vrijdagavond verloren had van MVV, was de tweede plaats in de eerste divisie de inzet van het topaffiche. Hoewel Sparta voor het laatst een thuiswedstrijd won op 14 december (5-0 tegen Jong AZ), zag het er geen moment naar uit dat Go Ahead die negatieve reeks van de Rotterdammers wilde verlengen.

De thuisploeg was vanaf minuut één de baas in Rotterdam en wipte dankzij de klinkende zege over Go Ahead heen op de ranglijst. De Deventer ploeg staat na de oorwassing vierde, met een punt minder dan Sparta en FC Den Bosch.

Fraai steekpassje

Halil Dervisoglu zorgde in het zonovergoten Rotterdam al na vijf minuten voor de 1-0, na een fraai steekpassje van Deroy Duarte. En Adil Auassar verdubbelde twintig minuten later de voorsprong. De verdediger schoot van dichtbij raak uit een hoekschop, die werd ingeleid door een foutieve terugspeelbal van Istvan Bakx.

De Deventer ploeg kwam tot geen enkele uitgespeelde kans en beperkte zich tot een collectief falen. Vlak voor rust was de wedstrijd goed en wel beslist. Julius Bliek, die even daarvoor de geblesseerde aanvoerder Jeroen Veldmate had vervangen, veranderde een schot van Mohamed Rayhi van richting. Doelman Hobie Verhulst, die tussendoor ook nog een paar keer reddend had opgetreden, had zo voor de derde keer het nakijken: 3-0.

Belabberd uitverdedigen

Trainer John Stegeman probeerde halverwege met een aanvallende wissel het tij te keren en bracht spits Givan Werkhoven in de ploeg voor middenvelder Istvan Bakx. Binnen vijf minuten had Sparta echter het net alweer gevonden. Belabberd uitverdedigen van Go Ahead-verdediger Gino Bosz werd keihard afgestraft en Abdou Harroui schoot de bal strak in de verre hoek binnen: 4-0.

Dervisoglu maakte nog binnen het uur de vijfde treffer voor Sparta (5-0), waarna Go Ahead zowaar wat terugdeed. Topscorer Richard van der Venne redde met zijn tiende competitietreffer de eer met een schuiver in de hoek: 5-1.

Voor wat het waard was, want Dervisoglu vervolmaakte tien minuten voor tijd zijn hattrick: 6-1. En zo werd Go Ahead getrakteerd op de grootste nederlaag van het seizoen, na de forse uitglijder bij Jong PSV (5-1) eerder dit seizoen.

Sparta Rotterdam – Go Ahead Eagles 6-1 (3-0). 6. Halil Dervisoglu 1-0, 26. Adil Auassar 2-0, 43. Mohamed Rayhi 3-0, 48. Abdou Harroui 4-0, 59. Dervisoglu 5-0, 61. Richard van der Venne 5-1, 80. Dervisoglu 6-1.

Scheidsrechter: S. Mulder.

Toeschouwers: 9743.

Gele kaart: Lelieveld, Werkhoven (Go Ahead Eagles).